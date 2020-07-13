В Одессу идет шторм: жителей призвали ограничить перемещение по городу

В Одессе сегодня ожидается ухудшение погодных условий. Жителей просят ограничить перемещение, в том числе на личных автомобилях.

Об этом сообщили в Патрульной полиции Одесской области.

Согласно прогнозам синоптиков, в Одессе и области сегодня ожидается значительное усиление ветра, дожди и шторм.

Полицейские просят жителей региона максимально ограничить перемещение по городу, а также не выезжать на личном транспорте на улицы Одессы без острой необходимости.

Пожилым людям, беременным женщинам и детям в полиции рекомендовали максимально ограничить пребывание на улице.

"Будьте бдительны и не оставляйте транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, так как в результате непогоды возможно падение веток и кабелей", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня утром синоптики объявили в Украине штормовое предупреждение.

А уже ближе к обеду стихия накрыла Ровенскую область: ливень затопил дома и повалил десятки деревьев.

Также РБК-Украина сообщало, какие области пострадают от непогоды.