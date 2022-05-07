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Над Одессой сбили российский беспилотник "Форпост": оценивается в 7 млн долларов

Фото: над Одессой сбили российский беспилотник "Форпост" (mill.in.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 7 мая силы противовоздушной обороны сбили над Одессой российский беспилотник "Форпост". Его стоимость оценивается в семь миллионов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Одесской ОВА Сергея Братчука в Telegram.

"Одесса. "Минус" очередной вражеский БПЛА "Форпост". Спасибо силам ПВО!"- написал он.

Стоит отметить, что по данным ОК "Юг", вражеский БПЛА ликвидировали при попытке разведать расположение объектов гражданской и военной инфраструктуры юга страны.

"Беспилотник такого типа является дорогим аппаратом, который оценивается в более 7 млн долларов. Он может нести вооружение - контейнер с ракетой ПТРК", - уточнили в командовании.

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину российские войска потеряли 341 единицу БПЛА оперативно-тактического уровня.

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