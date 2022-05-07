Более 25 тысяч военных. Генштаб обновил данные о потерях РФ в Украине
Фото: Генштаб обновил данные о потерях РФ на 7 мая (Getty Images)
С начала полномасштабного вторжения России в Украину российские войска потеряли 25 100 военных. При этом оккупанты лишились 1122 танков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Общие потери с 24 февраля по 7 мая составили:
- личный состав - 25100 (+200) человек
- танки - 1122 (+12)
- боевые бронированные машины - 2713 (+27)
- артиллерийские системы - 509 (+7)
- РСЗО - 172 (+1)
- средства ПВО - 84 (+1)
- самолеты - 199
- вертолеты - 155
- автомобильная техника - 1934 (+8)
- корабли/катера - 11
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 341 (+17)
- специальная техника - 38
- крылатые ракеты - 90
"Наибольшие потери противника (за прошедшие сутки) наблюдались в Слобожанском операционном районе, - добавляют в Генштабе. - Данные о потерях уточняются".
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