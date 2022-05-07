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Более 25 тысяч военных. Генштаб обновил данные о потерях РФ в Украине

Новина українською →
Украина, Суббота 07 мая 2022 10:49
Более 25 тысяч военных. Генштаб обновил данные о потерях РФ в Украине Фото: Генштаб обновил данные о потерях РФ на 7 мая (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

С начала полномасштабного вторжения России в Украину российские войска потеряли 25 100 военных. При этом оккупанты лишились 1122 танков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Общие потери с 24 февраля по 7 мая составили:

  • личный состав - 25100 (+200) человек
  • танки - 1122 (+12)
  • боевые бронированные машины - 2713 (+27)
  • артиллерийские системы - 509 (+7)
  • РСЗО - 172 (+1)
  • средства ПВО - 84 (+1)
  • самолеты - 199
  • вертолеты - 155
  • автомобильная техника - 1934 (+8)
  • корабли/катера - 11
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 341 (+17)
  • специальная техника - 38
  • крылатые ракеты - 90

"Наибольшие потери противника (за прошедшие сутки) наблюдались в Слобожанском операционном районе, - добавляют в Генштабе. - Данные о потерях уточняются".

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