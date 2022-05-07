RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Над Одесою збили російський безпілотник "Форпост": оцінюється в 7 млн доларів

Фото: над Одесою збили російський безпілотник "Форпост" (mill.in.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 7 травня сили протиповітряної оборони збили над Одесою російський безпілотник "Форпост". Його вартість оцінюється в сім мільйонів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Одеської ОВА Сергія Братчука в Telegram.

"Одеса. "Мінус" черговий ворожий БПЛА "Форпост". Дякуємо силам ППО!" - написав він.

Варто зазначити, що за даними ОК "Південь", ворожий БПЛА ліквідували при спробі розвідати розташування об'єктів цивільної та військової інфраструктури півдня країни.

"Безпілотник такого типу є дорогим апаратом, який оцінюється у понад 7 млн доларів. Він може нести озброєння - контейнер із ракетою ПТРК", - уточнили в командуванні.

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну російські війська втратили 341 одиницю БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОдесаПВОВійна Росії проти України