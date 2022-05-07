Над Одесою збили російський безпілотник "Форпост": оцінюється в 7 млн доларів

Сьогодні, 7 травня сили протиповітряної оборони збили над Одесою російський безпілотник "Форпост". Його вартість оцінюється в сім мільйонів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Одеської ОВА Сергія Братчука в Telegram.

"Одеса. "Мінус" черговий ворожий БПЛА "Форпост". Дякуємо силам ППО!" - написав він.

Варто зазначити, що за даними ОК "Південь", ворожий БПЛА ліквідували при спробі розвідати розташування об'єктів цивільної та військової інфраструктури півдня країни.

"Безпілотник такого типу є дорогим апаратом, який оцінюється у понад 7 млн доларів. Він може нести озброєння - контейнер із ракетою ПТРК", - уточнили в командуванні.

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну російські війська втратили 341 одиницю БПЛА оперативно-тактичного рівня.

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