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Над Одессой сбили два российских самолета: пилотов взяли в плен

Автор: Татьяна Самарук

Украинские военные сбили над Одессой два самолета российской армии.

Об этом сообщил глава военной администрации Одесской области Максим Марченко.

По его словам, один из самолетов упал в море неподалеку от Одессы. Второй-на севере области.

К тому же он отметил, что сегодня многие одесситы слышали взрывы.

"Многие одесситы слышали сегодня взрыв, это и был один из истребителей, который упал в море недалеко от Одессы, другой упал на севере области. Минус два самолета - это десятки сохранившихся жизней. Вместе победим!",- сказал Марченко.

Сейчас пилотов взяли в плен и везут на допрос.

Ранее мы сообщали, что над Николаевом сбили еще один самолет российской армии.

Также мы писали, что в Киевской области погибли двое раненых детей, из-за оккупантов их не доставили в "Охматдет".

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Одесса