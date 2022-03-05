Над Одесою збили два російських літаки: пілотів взяли у полон

За його словами, один з літаків впав у море неподалік від Одеси. Другий - на півночі області.

До того ж він зазначив, що сьогодні багато одеситів чули вибухи.

"Багато одеситів чули сьогодні вибух, це і був один із винищувачів, який впав у море неподалік Одеси, інший впав на півночі області. Мінус два літаки - це десятки збережених життів. Разом переможемо!", – сказав Марченко.

Наразі пілотів взяли у полон та везуть на допит.