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Над Одесою збили два російських літаки: пілотів взяли у полон

Автор: Тетяна Самарук

Українські військові збили над Одесою два літаки російської армії.

Про це повідомив очільник військової адміністрації Одеської області Максим Марченко.

За його словами, один з літаків впав у море неподалік від Одеси. Другий - на півночі області.

До того ж він зазначив, що сьогодні багато одеситів чули вибухи.

"Багато одеситів чули сьогодні вибух, це і був один із винищувачів, який впав у море неподалік Одеси, інший впав на півночі області. Мінус два літаки - це десятки збережених життів. Разом переможемо!", – сказав Марченко.

Наразі пілотів взяли у полон та везуть на допит.

Раніше ми повідомляли, що над Миколаєвом збили ще один літак російської армії.

Також ми писали, що у Київській області загинули двоє поранених дітей, через окупантів їх не доставили до "Охматдиту".

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Одеса