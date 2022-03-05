В Киевской области погибли двое раненных детей, из-за оккупантов их не доставили в "Охматдет"

В Киевской области 5 марта погибли двое детей. Из-за боевых действий "скорая помощь" не смогла доставить их в детскую больницу "Охматдет".

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылась на заявление генерального директора больницы Владимира Жовнира.

"Сегодня ночью к нам должны привезти троих тяжелораненых детей, которые получили огнестрельные ранения в голову и грудь. Впрочем, из-за российских обстрелов, скорые помощи не смогли забрать пациентов, двое из них погибли. Приезда еще одного ребенка мы ждем", - отметил доктор.

По словам гендиректора, на данный момент в больнице находятся 185 детей, продолжающих лечение в стенах НДСЛ "Охматет". Врачи готовы предоставлять безотлагательное лечение и детям, и взрослым.

"Часть онкологических пациентов уже несколько дней мы эвакуируем в западную Украину и соседние страны Европы. Эти дети не могут продолжать лечение в бомбоубежищах, поэтому эвакуируются из Киева", - подытожил Владимир Жовнир.