Под Одессой из-за ремонта дамбы перекроют трассу на Киев  

В Одесской области временно перекроют дамбу "Хаджибей" и, соответственно, движение по трассе Киев-Одесса. Дорогу перекрывают на время ремонта дамбы.

Об этом говорится в сообщении патрульной полиции Одесской области в Facebook.

Сообщается, что с 23:00 27 июня до 05:00 28 июня в связи с проведением ремонтных работ на дамбе "Хаджибей" будет временно ограничено движение на участке трассы Киев-Одесса.

"На месте проведения работ патрульными полицейскими будет осуществляться ручное регулирование и контроль за движением транспортных средств. Будьте внимательны и заранее планируйте маршрут движения", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе закрыли пляж "Дельфин" из-за утечки топлива с танкера "Делфи", в море фиксируют превышение допустимой нормы содержания нефтепродуктов.

Ранее также сообщалось о перекрытии трассы международного значения Одесса-Рени из-за опасности затопления в связи с паводком на Днестре; запрещено движение на участке между 48 и 54 километрами, водителей просят воздержаться от поездок через участок дороги между автомобильными мостами Маяки и Паланка и выбрать альтернативный маршрут.