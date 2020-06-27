Під Одесою через ремонт дамби перекриють трасу на Київ

Фото: дамба "Хаджибей" (dumskaya.net)

Рух буде перекрито у ніч на 28 червня

В Одеській області тимчасово перекриють дамбу "Хаджибей" і, відповідно, рух по трасі Київ-Одеса. Дорогу перекривають на час ремонту греблі.

Про це йдеться в повідомленні патрульної поліції Одеської області у Facebook.

Повідомляється, що з 23:00 27 червня до 05:00 28 червня у зв'язку з проведенням ремонтних робіт на дамбі "Хаджибей" буде тимчасово обмежено рух на ділянці траси Київ-Одеса.

"На місці проведення робіт патрульними поліцейськими буде здійснюватися ручне регулювання і контроль за рухом транспортних засобів. Будьте уважні і заздалегідь плануйте маршрут руху", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Одесі закрили пляж "Дельфін" через витік палива з танкера "Делфі", в море фіксують перевищення допустимої норми вмісту нафтопродуктів.

Раніше також повідомлялося про перекриття траси міжнародного значення Одеса-Рені через небезпеку затоплення у зв'язку з паводком на Дністрі; заборонено рух на ділянці між 48 і 54 кілометрами, водіїв просять утриматися від поїздок через ділянку дороги між автомобільними мостами Маяки і Паланка і вибрати альтернативний маршрут.

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Автор: РБК-Україна