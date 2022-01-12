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Под Одессой подростки избили и ограбили свою учительницу

Автор: Иванна Шовкун

В Одесской области полицейские задержали двух подростков и иностранца. Их подозревают в нападении на 64-летнюю женщину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области.

Инцидент произошел 11 января около 19:00 в одном из сел Татарбунарской общины. Там злоумышленники в масках проникли в дом учительницы. Они разбили стекло двери и напали на хозяйку с ножом, угрожая ей. Женщину ударили и забрали у нее деньги и золотую цепочку.

64-летняя женщина сразу позвонила в полицию. Правоохранители нашли злоумышленников по гарячим следам. Выяснилось, что подельники - братья в возрасте 16-ти и 17-ти лет и 29-летний уроженец одной из стран Центральной Азии. Все трое хорошо знали потерпевшую - несовершеннолетние в прошлом были ее учениками, а иностранец имеет с ней общих знакомых.

Злоумышленникам за содеянное грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Фото: группа злоумышленников напала на учительницу (od.npu.gov.ua)

Напомним, в Кривом Роге подростки напали на 48-летнюю женщину посреди улицы, жестоки избили и изнасиловали, а затем забрали мобильник своей жертвы и скрылись. Несовершеннолетних извергов удалось оперативно вычислить и задержать.

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Одесса