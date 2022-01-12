Під Одесою підлітки побили та пограбували свою вчительку

Інцидент стався 11 січня приблизно о 19:00 в одному із сіл Татарбунарської громади. Там зловмисники в масках проникли до будинку вчительки. Вони розбили скло дверей і напали на господиню з ножем, погрожуючи їй. Жінку вдарили і забрали в неї гроші та золотий ланцюжок.

64-річна жінка одразу зателефонувала до поліції. Правоохоронці знайшли зловмисників за гарячими слідами. З'ясувалося, що спільники - брати у віці 16-ти та 17-ти років та 29-річний уродженець однієї з країн Центральної Азії. Усі троє добре знали потерпілу - неповнолітні в минулому були її учнями, а іноземець має з нею спільних знайомих.

Зловмисникам за скоєне загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.