UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Под Одессой после новогоднего застолья умер военный. Проверяют командиров

Автор: Юлия Бойко

В Одесской области после новогоднего застолья умер военнослужащий. На сегодня проверяется версия о халатности командования воинской части.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Специализированную прокуратуру в военной и оборонной сфере Южного региона.

Сообщается, что открыто дело по факту халатного службе военными должностными лицами воинской части ВСУ в Одесской области (ч. 3 ст. 425 УК Украины).

По предварительным данным, 30 декабря 2021 командование организовало новогоднее застолье в воинской части. После праздника трое военнослужащих-контрактников вернулись в общежитие в состоянии сильного алкогольного опьянения.

"Через некоторое время один из военнослужащих был обнаружен без сознания, его смерть констатировала бригада скорой медицинской помощи. Остальные двое солдат госпитализированы в Военно-медицинский клинический центр Южного региона Украины в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

По данному факту полиция еще 30 декабря открыла уголовное дело по статье "умышленное убийство". Следователи и прокуроры выясняют обстоятельства трагедии, назначен ряд судебно-медицинских экспертиз, допрашивают свидетелей.

По данным местных СМИ, инцидент произошел в поселке Радостное Беляевского района, военные могли отравиться некачественным алкоголем.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса