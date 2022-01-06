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Під Одесою після новорічного застілля помер військовий. Перевіряють командирів

Автор: Юлія Бойко

В Одеській області після новорічного застілля помер військовослужбовець. На сьогодні перевіряється версія про недбалість командування військової частини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спеціалізовану прокуратуру у військовій та оборонній сфері Південного регіону.

Повідомляється, що відкрито справу за фактом недбалої служби військовими посадовими особами військової частини ЗСУ в Одеській області (ч.3 ст. 425 КК України).

За попередніми даними, 30 грудня 2021 року командування організувало новорічне застілля у військовій частині. Після свята троє військовослужбовців-контрактників повернулися в гуртожиток у стані сильного алкогольного сп'яніння.

"Через деякий час один з військовослужбовців був виявлений без свідомості, його смерть констатувала бригада швидкої медичної допомоги. Решта двох солдатів госпіталізовані у Військово-медичний клінічний центр Південного регіону України у важкому стані", - йдеться в повідомленні.

За даним фактом поліція ще 30 грудня відкрила кримінальну справу за статтею "умисне вбивство". Слідчі та прокурори з'ясовують обставини трагедії, призначено низку судово-медичних експертиз, допитують свідків.

За даними місцевих ЗМІ, інцидент стався в селищі Радісне Біляївського району, військові могли отруїтися неякісним алкоголем.

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Одеса