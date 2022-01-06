Под Одессой после новогоднего застолья умер военный. Проверяют командиров

В Одесской области после новогоднего застолья умер военнослужащий. На сегодня проверяется версия о халатности командования воинской части.

Сообщается, что открыто дело по факту халатного службе военными должностными лицами воинской части ВСУ в Одесской области (ч. 3 ст. 425 УК Украины).

По предварительным данным, 30 декабря 2021 командование организовало новогоднее застолье в воинской части. После праздника трое военнослужащих-контрактников вернулись в общежитие в состоянии сильного алкогольного опьянения.

"Через некоторое время один из военнослужащих был обнаружен без сознания, его смерть констатировала бригада скорой медицинской помощи. Остальные двое солдат госпитализированы в Военно-медицинский клинический центр Южного региона Украины в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

По данному факту полиция еще 30 декабря открыла уголовное дело по статье "умышленное убийство". Следователи и прокуроры выясняют обстоятельства трагедии, назначен ряд судебно-медицинских экспертиз, допрашивают свидетелей.

По данным местных СМИ, инцидент произошел в поселке Радостное Беляевского района, военные могли отравиться некачественным алкоголем.