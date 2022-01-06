ru ua
Чт, 06 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Під Одесою після новорічного застілля помер військовий. Перевіряють командирів

Новость на русском →
Одеська область, Четвер 06 січня 2022 19:59
Під Одесою після новорічного застілля помер військовий. Перевіряють командирів Фото: військовий помер після корпоративу під Одесою (president gov ua)
Автор: Юлія Бойко

В Одеській області після новорічного застілля помер військовослужбовець. На сьогодні перевіряється версія про недбалість командування військової частини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спеціалізовану прокуратуру у військовій та оборонній сфері Південного регіону.

Повідомляється, що відкрито справу за фактом недбалої служби військовими посадовими особами військової частини ЗСУ в Одеській області (ч.3 ст. 425 КК України).

За попередніми даними, 30 грудня 2021 року командування організувало новорічне застілля у військовій частині. Після свята троє військовослужбовців-контрактників повернулися в гуртожиток у стані сильного алкогольного сп'яніння.

"Через деякий час один з військовослужбовців був виявлений без свідомості, його смерть констатувала бригада швидкої медичної допомоги. Решта двох солдатів госпіталізовані у Військово-медичний клінічний центр Південного регіону України у важкому стані", - йдеться в повідомленні.

За даним фактом поліція ще 30 грудня відкрила кримінальну справу за статтею "умисне вбивство". Слідчі та прокурори з'ясовують обставини трагедії, призначено низку судово-медичних експертиз, допитують свідків.

За даними місцевих ЗМІ, інцидент стався в селищі Радісне Біляївського району, військові могли отруїтися неякісним алкоголем.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса
NEWS
Силовики стріляють по беззбройних, багато затриманих: яка ситуація в Алмати
Силовики стріляють по беззбройних, багато затриманих: яка ситуація в Алмати
DAILY
Протести, звільнення Назарбаєва і російський десант. Питання та відповіді про кризу в Казахстані
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Протести, звільнення Назарбаєва і російський десант. Питання та відповіді про кризу в Казахстані