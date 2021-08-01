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Под Одессой горит склад, площадь возгорания достигла 10000 кв. м

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Воскресенье 01 августа 2021 11:28
Под Одессой горит склад, площадь возгорания достигла 10000 кв. м Фото: под Одессой горит большой склад (dsns.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

В с. Дачное Одесского района 1 августа произошел пожар в трехэтажном складском здании. Отдельно расположенный склад находится на 452 км автодороги М-05 "Киев-Одесса".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По данным ГСЧС, по состоянию на 11:10 площадь пожара составляет около 10 тыс. м кв. Жертв и пострадавших нет.

К тушению привлечены 84 человека и 22 единицы техники ГСЧС.

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