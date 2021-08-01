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Під Одесою горить склад, площа загоряння досягла 10000 кв. м

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Неділя 01 серпня 2021 11:28
Під Одесою горить склад, площа загоряння досягла 10000 кв. м Фото: під Одесою горить великий склад (dsns.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

У с. Дачне Одеського району 1 серпня сталася пожежа у триповерховій складській будівлі. Окремо розташований склад знаходиться на 452 км автодороги М-05 "Київ-Одеса".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За даними ДСНС, станом на 11:10 площа пожежі складає близько 10 тис. м кв. Жертв та постраждалих немає.

До гасіння залучено 84 особи та 22 одиниці техніки ДСНС.

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Одеса пожежа
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