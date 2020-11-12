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На одесскую таможню назначен новый руководитель

Автор: Роман Тверденко

Государственная таможенная служба назначила нового руководителя таможни Одесской области. Им стал Андрей Танцеров.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы.

Танцеров работал в должности первого заместителя управления таможенной службы в Одесской области с августа 2020 года. До этого он был на этом же посту в харьковской таможне.

Напомним, в октябре Государственная таможенная служба уволила исполняющего обязанности начальника Одесской таможни Дениса Пудрика. Он был в должности ровно два месяца. Также там был назначен полный аудит.

В начале ноября в управлениях таможенной службы по Украине проходили обыски при участии СБУ и ГБР. Это было связано с информацией о коррупционных схемах. Сотрудники таможни зарабатывали, пользуясь служебным положением.

Кроме этого, в четверг в аэропорту "Борисполь" задержали сотрудников таможенных постов, которые требовали взятки с пассажиров. Они устраивали трудности из-за перевеса вещей.

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