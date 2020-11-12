ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

На одеську митницю призначений новий керівник

Автор: Роман Тверденко

Державна митна служба призначила нового керівника митниці Одеської області. Ним став Андрій Танцеров.

Популярні новини

Про це повідомляє пресс-служба Державної митної служби.

Танцеров працював на посаді першого заступника управління митної служби в Одеській області з серпня 2020 року. До цього він був на цьому ж посту в харківській митниці.

Нагадаємо, в жовтні Державна митна служба звільнила виконуючого обов'язки начальника Одеської митниці Дениса Пудрика. Він був на посаді рівно два місяці. Також там був призначений повний аудит.

На початку листопада в управліннях митної служби по Україні проходили обшуки за участю СБУ та ДБР. Це було пов'язано з інформацією про корупційні схеми. Співробітники митниці заробляли, користуючись службовим становищем.

Крім цього, в четвер в аеропорту "Бориспіль" затримали співробітників митних постів, які вимагали хабарі з пасажирів. Вони влаштовували труднощі із-за переважання речей.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України митниця