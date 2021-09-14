На Одесской таможне обнаружили контрабанду бензопил из Китая на 5 миллионов гривен

Сообщается, что во время осмотра контейнера правоохранители обнаружили внутри бензопилы общей стоимостью 4,9 миллиона гривен.

"Импортер отметил в декларации преимущественно мелкий товар и незначительное количество бензопил, хотя на самом деле были завезены только бензопилы. Также количество ввозимых товаров в документах было значительно занижено". - говорится в сообщении.

В ГБР добавили, что в отношении декларанта составили протокол о нарушении таможенных правил, а импортируемый товар конфисковали. За нарушение таможенных правил предусмотрен штраф в размере 4,9 миллиона гривен (100% стоимости товара).

Фото: на Одесской таможне обнаружили контрабанду из Китая (dbr.gov.ua)