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На Одеській митниці виявили контрабанду бензопил з Китаю на 5 мільйонів гривень

Автор: Тіберій Юрик

Працівники Державного бюро рослідувань (ДБР) виявили велику партію бензопил з Китаю, які підприємець намагався контрабандою ввезти до України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

Повідомляється, що під час огляду контейнеру правоохоронці виявили всередині бензопили загальною вартістю 4,9 мільйонів гривень.

"Імпортер зазначив у декларації переважно дрібний товар та незначну кількість бензопил, хоча насправді були завезені лише бензопили. Також кількість ввезених товарів у документах була значно заниженою". - йдеться в повідомленні.

У ДБР додали, що стосовно декларанта склали протокол про порушення митних правил, а імпортований товар конфіскували. За порушення митних правил передбачено штраф у рохмірі 4,9 мільойна гривен (100% вартості товару).

Фото: на Одеській митниці виявили контрабанду з Китаю (dbr.gov.ua)

Нагадаємо, що на одному з постів Одеської митниці правоохоронці викрили контрабанду текстилю з Китаю на 2 мільйони гривень.

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ОдесаКонтрабанда