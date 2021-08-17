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На Одесской таможне выявили контрабанду товаров из Китая на 2 миллиона гривен

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Одесская область, Вторник 17 августа 2021 16:13
На Одесской таможне выявили контрабанду товаров из Китая на 2 миллиона гривен фото: в таможенной декларации был указан совсем другой товар (dbr.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

На одном из постов Одесской таможни правоохранители разоблачили контрабанду текстиля из Китая на 2 миллиона гривен

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Сообщается, что предприятие, предоставляющее брокерские услуги, пыталось провезти в Украину текстиль.

"При этом в таможенной декларации был указан совсем другой товар, а данные о стоимости, количестве и весе были заниженными", - говорится в сообщении.

Правоохранители изучают возможную причастность к этой схеме представителей таможни и других правоохранительных органов.

В ГБР добавили, что незадекларированный товар конфисковали в пользу государства. За нарушение таможенных правил предусмотрен штраф в 2 миллиона гривен (100% стоимости товара).

Напомним, что в Одесском порту в контейнерах с бананами нашли почти 60 кг кокаина на 10 миллионов гривен.

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