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Над Одесской областью украинские ПВО сбили две крылатые ракеты оккупантов

Фото: Над Одесской областью украинские ПВО сбили две крылатые ракеты оккупантов (facebook.com)
Автор: Валерия Полищук

В ночь на 8 мая в Одесской области работали украинские силы ПВО. Они сбили две крылатые ракеты российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука в Facebook.

"Одесская область. Ночью наши силы ПВО уничтожили две вражеские ракеты", - написал он.

Ранее Братчук предупредил, что в Одессе и области сохраняется высокая угроза очередных ракетных ударов.

Отметим, что 7 мая оккупационные войска нанесли по Одессе и области 10 ударов крылатыми ракетами. Были попадания в здание мебельного предприятия, взрывной волной и обломками повреждены жилые многоэтажки, появились новые разрушения на территории Одесского аэропорта.

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