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В Одессе и области высокая угроза очередных ракетных ударов, - спикер ОВА

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Одесская область, Воскресенье 08 мая 2022 08:41
В Одессе и области высокая угроза очередных ракетных ударов, - спикер ОВА Фото: Одесса (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Одессе и области сохраняется высокая угроза нанесения российскими войсками очередных ракетных ударов. Нынешняя ночь прошла под звуки сигналов воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука.

"Ночь в Одессе и области прошла неспокойно. Враг постоянно пытается угрожать нам нанесением ракетных ударов и интенсивностью проведения воздушной разведки. Сигналы тревоги звучат уже более суток. Пожалуйста, берегите себя и своих близких!" - говорится в утреннем обращении.

Так, Братчук призывает одесситов не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, помнить о правилах безопасности.

Спикер ОВА отметил, что украинские силы противовоздушной обороны продолжают работу по защите неба региона.

Также Братчук рассказал, что враг пытается усиливать информационно-психологическое давление на жителей Одессы, распространяет фейки и дезинформацию. Так, он просит одесситов не поддаваться на провокации, и напомнил о продленном комендантском часе в области, который продлится с 22:00 воскресенья, 8 мая, до 05:00 утра вторника, 10 мая. В этот период запрещается находиться на улицах и других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений.

Ранее сообщалось, что войска РФ 7 мая нанесли по Одессе и области 10 ударов крылатыми ракетами. Были попадания в здание мебельного предприятия, взрывной волной и обломками повреждены жилые многоэтажки, появились новые разрушения на территории Одесского аэропорта.

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