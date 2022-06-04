UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Над Одесской областью сбили еще один российский беспилотник

Фото: беспилотник "Форпост" сбили в Одесской области (mil in ua)
Автор: Юлия Бойко

Украинские военные в Одесской области сбили очередной российский беспилотник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Командования Воздушных сил ВСУ.

Сообщается, что сегодня был сбит еще один российский разведывательно-ударный беспилотник "Форпост".

"Воздушная цель, выполнявшая задачи воздушной разведки черноморского побережья, беспомощно упала в Черное море", - говорится в сообщении.

Напомним, по данным Генерального штаба ВСУ, украинская сторона с момента полномасштабного вторжения России сбила около 540 беспилотников.

Ранее также стало известно, что турецкая компания бесплатно передаст "Байрактар" для Украины, деньги на который были собраны в Литве.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОдессаВойна России против Украины