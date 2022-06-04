Над Одесской областью сбили еще один российский беспилотник

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Командования Воздушных сил ВСУ.

"Воздушная цель, выполнявшая задачи воздушной разведки черноморского побережья, беспомощно упала в Черное море", - говорится в сообщении.

Сообщается, что сегодня был сбит еще один российский разведывательно-ударный беспилотник "Форпост".

Напомним, по данным Генерального штаба ВСУ, украинская сторона с момента полномасштабного вторжения России сбила около 540 беспилотников.

Ранее также стало известно, что турецкая компания бесплатно передаст "Байрактар" для Украины, деньги на который были собраны в Литве.

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