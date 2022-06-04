Над Одеською областю збили ще один російський безпілотник

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Повітряна ціль, що виконувала завдання повітряної розвідки Чорноморського узбережжя, безпорадно впала в Чорне море", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що сьогодні був збитий ще один російський розвідувально-ударний безпілотник "Форпост".

Нагадаємо, за даними Генерального штабу ЗСУ, українська сторона з моменту повномасштабного вторгнення Росії збила близько 540 безпілотників.

Раніше також стало відомо, що турецька компанія безкоштовно передасть "Байрактар" для України, гроші на який були зібрані в Литві.

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