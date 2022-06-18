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Над Одесской областью сбили две крылатые ракеты, - ОВА

Фото: над Одесской областью сбили две крылатые ракеты (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

ВСУ сбили две российские крылатые ракеты над Одесской областью. Вражеские цели удалось приземлить сегодня ночью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Одесской ОВА Сергея Братчука во время видеообращения.

"Ночью над Одесской областью были сбиты две крылатые ракеты", - сказал Братчук.

По его словам, вражеские ракеты были выпущены с территории временно оккупированного Крыма.

При этом, как информируют в ОК "Юг", враг атаковал Одесскую область двумя крылатыми ракетами "Оникс", выпущенными из берегового ракетного комплекса.

Напомним, сегодня утром российские войска нанесли ракетный удар по Кременчугу. Предварительно, от шести до восьми ракет попали по нефтеперерабатывающему заводу и другим объектам инфраструктуры города.

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