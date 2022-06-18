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Над Одеською областю збили дві крилаті ракети, - ОВА

Фото: над Одеською областю збили дві крилаті ракети (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

ЗСУ збили дві російські крилаті ракети над Одеською областю. Ворожі цілі вдалося приземлити сьогодні вночі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-секретаря Одеської ОВА Сергія Братчука під час відеозвернення.

"Вночі над Одеською областю було збито дві крилаті ракети", - сказав Братчук.

За його словами, ворожі ракети були випущені з території тимчасово окупованого Криму.

При цьому, як інформують в ОК "Південь", ворог атакував Одеську область двома крилатими ракетами "Онікс", випущеними з берегового ракетного комплексу.

Нагадаємо, сьогодні вранці російські війська завдали ракетного удару по місту Кременчук. Попередньо, від шести до восьми ракет потрапили по нафтопереробному заводу та інших об'єктах інфраструктури міста.

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