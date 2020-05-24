В Одесской области затонул автомобиль с пограничниками

В результате инцидента погибли 2 человека
В Одесской области во время рыбалки затонул автомобиль с людьми внутри. Люди, которые были внутри автомобиля, погибли.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.
Сегодня в полицию обратился мужчина, который рассказал, что во время рыбалки с двумя приятелями, его автомобиль затонул. Приятели были внутри автомобиля.
"После отдыха, ближе к ночи, он остался на берегу следить за удилищами, а товарищи пошли в машину спать, когда вдруг кто-то из них завел машину и она поехала прямо в воду", - рассказали в полиции.
Отмечается, что водолазы достали из воды тела двух погибших.
Местное издание Думская со ссылкой на источники в Государственной пограничной службе Украины сообщило, что жертвами трагедии стали пограничники.
Полиция начала расследование по факту нарушения правил эксплуатации транспорта - часть 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в прошлом году в Закарпатской области в реку упал грузовой автомобиль-лесовоз, в котором находились 5 человек.
Автор: Дмитрий Левицкий