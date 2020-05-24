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В Одесской области затонул автомобиль с пограничниками

Новости » Происшествия     24.05.2020 - 21:59
В Одесской области затонул автомобиль с пограничниками
Фото: на месте инцидента в Одесской области npu.gov.ua)

В результате инцидента погибли 2 человека

В Одесской области во время рыбалки затонул автомобиль с людьми внутри. Люди, которые были внутри автомобиля, погибли.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.

Сегодня в полицию обратился мужчина, который рассказал, что во время рыбалки с двумя приятелями, его автомобиль затонул. Приятели были внутри автомобиля.

"После отдыха, ближе к ночи, он остался на берегу следить за удилищами, а товарищи пошли в машину спать, когда вдруг кто-то из них завел машину и она поехала прямо в воду", - рассказали в полиции.

Отмечается, что водолазы достали из воды тела двух погибших.

Местное издание Думская со ссылкой на источники в Государственной пограничной службе Украины сообщило, что жертвами трагедии стали пограничники.

Полиция начала расследование по факту нарушения правил эксплуатации транспорта - часть 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в прошлом году в Закарпатской области в реку упал грузовой автомобиль-лесовоз, в котором находились 5 человек.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины автомобилиутоплениеОдессапограничники
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