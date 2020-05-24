У Одеській області затонув автомобіль з прикордонниками

Фото: на місці інциденту в Одеській області (npu.gov.ua)

В результаті інциденту загинули 2 людини

В Одеській області під час риболовлі затонув автомобіль з людьми всередині. Люди, які були всередині автомобіля, загинули.

Про це повідомили в прес-службі поліції Одеської області.

Сьогодні до поліції звернувся чоловік, який розповів, що під час риболовлі з двома приятелями, його автомобіль затонув. Приятелі були всередині автомобіля.

"Після відпочинку, ближче до ночі, він залишився на березі слідкувати за вудилищами, а товариші пішли в машину спати, коли раптом хтось із них завів автівку і вона поїхала прямо у воду", - розповіли в поліції.

Зазначається, що водолази дістали з води тіла двох загиблих.

Місцеве видання Думская з посиланням на джерела в Державній прикордонній службі України повідомило, що жертвами трагедії стали прикордонники.

Поліція почала розслідування за фактом порушення правил експлуатації транспорту - частина 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, минулого року у Закарпатській області у річку звалився вантажний автомобіль-лісовоз, у якому перебували 5 людей.

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Автор: Дмитро Левицький