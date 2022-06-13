В Одеській області затримали водолаза: чим він завинив
У Чорноморську Одеської області затримали водолаза. Він купався в морі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення речника Одеської ОВА Сергія Братчука.
"У Чорноморську в морі купався водолаз. Його відправили до поліції, а потім передали СБУ", - розповів він.
За його словами, подібні забави могли закінчитися трагедією, оскільки з боку військових - це диверсант, який підлягає знищенню на місці.
"Любитель підводного світу пройшов за маршрутом: відділ поліції - СБУ - військкомат", - додав Братчук.
Нагадаємо,11 червня повідомлялося, що незважаючи на заборону відвідувати пляжі, в Одеській області чоловік підірвався на міні.
Крім того, сьогодні прибило до берега російську міну, яка здетонувала за кілька метрів від нього.
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