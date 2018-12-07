В Одесской области задержали партию контрабандных сигарет на 2,5 млн гривен

Фото: задержание контробандиста (dpsu.gov.ua)

Контрабандист перевозил 52,8 тыс. пачек сигарет иностранного производства

В Одесской области пограничники пресекли перемещения контрабанды сигарет на сумму около 2,5 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Как указывается, пограничники получили информацию относительно перемещения груза сигарет. Оперативники остановили внедорожник Ford на окраине села Знаменка Ивановского района.

Во время осмотра автомобиля правоохранители обнаружили 52,8 тыс. пачек сигарет иностранного производства. Автомобиль и товар, предварительная сумма оценки которого составляет 2,5 млн гривен, изъяты установленным порядком.

Фото: задержание контробандиста (dpsu.gov.ua)

Напомним, в Закарпатской области пограничники нашли в грузовом поезде крупную партию контрабандных табачных изделий. Правоохранители нашли контрабандный табак под грузом древесных топливных брикетов.

Ранее РБК-Украина сообщало, что во Львовской области уничтожили партию контрабандных сигарет на более 560 тыс. гривен. Более 37 тысяч пачек сигарет различных марок и 430 банок жевательного табака решили уничтожить путем сжигания