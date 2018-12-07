В Одеській області затримали партію контрабандних сигарет на 2,5 млн гривень

Фото: затримання контробандиста (dpsu.gov.ua)

Контрабандист перевозив 52,8 тис. пачок сигарет іноземного виробництва

В Одеській області прикордонники припинили переміщення контрабанди сигарет на суму близько 2,5 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Як зазначається, прикордонники отримали інформацію щодо переміщення вантажу сигарет. Оперативники зупинили позашляховик Ford на околиці села Знам’янка Іванівського району.

Під час огляду автомобіля правоохоронці виявили 52,8 тис. пачок сигарет іноземного виробництва. Автомобіль та товар, попередня сума оцінки якого сягає 2,5 млн гривень, вилучено встановленим порядком.

Фото: затримання контробандиста (dpsu.gov.ua)

Нагадаємо, у Закарпатській області прикордонники знайшли у вантажному поїзді велику партію контрабандних тютюнових виробів. Правоохоронці знашли контрабандний тютюн під вантажем деревних паливних брикетів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Львівській області знищили партію контрабандних сигаретна понад 560 тис. гривень. Понад 37 тисяч пачок сигарет різних марок та 430 банок жувального тютюну вирішили знищити шляхом спалювання