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СБУ задержала рейдеров, которые пытались перепродать многоквартирный дом

Новости » Происшествия     11.12.2019 - 16:30
СБУ задержала рейдеров, которые пытались перепродать многоквартирный дом
Фото: недостроенный многоквартирный дом, который пытались захватить рейдеры (ssu.gov.ua)

Дом находился в процессе строительства

Сотрудники Службы безопасности Украины в Херсоне разоблачили рейдерскую схему, по которой пытались перепродать недостроенный многоквартирный дом, в который люди вложили деньги. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как сообщается, в схеме принимали участие чиновники Управления государственной исполнительной службы главного управления юстиции в Херсонской области. Они незаконно арестовали имущество застройщика, который взял деньги от инвесторов на строительство жилья для них.

"Под искусственным предлогом чиновники занизили экспертную оценку объекта и передали на реализацию в госпредприятия "Сетам", - говорится в сообщении.

Как отметили в СБУ, чиновники действовали в интересах фирм, приближенных к криминальным кругам региона. Они организовали отчуждение недвижимости по стоимости примерно в 10% реальной стоимости недостроя.

Сейчас начат процесс возвращения корпоративных прав законному владельцу.

Силовики открыли дело по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины, объявили о подозрении начальнику Олешковского районного отдела и старшему государственному исполнителю Корабельного районного отдела ГИС Херсонской области. Продолжается досудебное следствие.

Напомним, ранее СБУ разоблачила руководителей полицейских подразделений на "крышевании" притонов в Киеве. Они ежемесячно получали по 2 тысячи долларов от владельцев.

Также РБК-Украина писало, что СБУ разоблачила схему хищения денег, предназначенных для реконструкции детсадов. Всего преступным способом вывели 1,3 млн гривен.

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