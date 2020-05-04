В Одеській області затримали організатора групи "чорних ріелторів"

Ілюстративне фото (npu.gov.ua)

Також зловмисники причетні до вимагання грошей та легалізації злочинних доходів

В Одеській області поліція затримала організатора групи "чорних рієлторів", яка незаконно заволодівала правами на нерухомість в Одесі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Одеської області.

Також зазначається, що зловмисники причетні до вимагання грошей та легалізації злочинних доходів.

"Внутрішня безпека НПУ і слідчі одеської поліції під процесуальним керівництвом обласної прокуратури викрили групу шахраїв, яка здійснювала незаконні операції з нерухомим майном одеситів. Крім того, зловмисники причетні до вимагання грошових коштів та легалізації злочинних доходів", - йдеться в повідомленні.

За даними поліції, лідер групи підібрав довірених осіб, які викрадали об'єктами нерухомості, розпорядники яких не проживали в них і не реалізували своє право на реєстрацію права власності. Надалі вони перепродували нерухомість добросовісним покупцям.

Нагадаємо, в грудні 2019 року СБУ затримала рейдерів, які намагалися перепродати багатоквартирний будинок, в який люди вклали гроші.

Як писало РБК-Украина, раніше кіберполіція викрила шахраїв, які обдурили людей на 3,5 млн гривень. Шахраї "продавали" в інтернеті кошти протиепідемічного захисту.