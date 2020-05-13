В Одеській області затримали начальника митниці

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Слідчі затримали митника під час отримання частини хабара

Слідчі Державного бюро розслідувань затримали в. о. начальника відділу одного з митних постів Одеської митниці при отриманні неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

За попередньою інформацією, посадові особи митниці систематично вимагали та отримували неправомірну вигоду за нестворення штучних перешкод при розмитненні контейнерів, зокрема проведення додаткового огляду вантажу.

Слідчі ДБР затримали митника в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України під час отримання ним чергової частини неправомірної вигоди у сумі 1300 доларів.

Також слідчі Держбюро перевіряють причетність до вчинених злочинів осіб керівного складу Одеської митниці.

Зараз вирішується питання про повідомлення затриманому та його спільникам про підозру та обрання щодо їх запобіжного заходу.

У разі доведення провини, затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ проводить слідчі дії щодо керівництва Одеської митниці у справі про корупцію.

Відзначимо, що в березні новим керівником Одеської митниці став Михайло Грибанов.