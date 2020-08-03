В Одесской области выявили рекордную партию кокаина на более чем 200 млн гривен

В морском порту "Южный" в Одесской области выявили рекордную партию кокаина. В контейнере из Эквадора пытались завезти 56,4 кг кокаина на более чем 200 миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

Как отметили в ГПСУ, наркотики пытались ввезти в Украину в контейнере с бананами.

"Кокаин, расфасованный в 47 брикетах, был скрыт в вентиляционных люках. Каждый брикет имел свою фирменную маркировку в виде букв и цифр, что указывает на его принадлежность к определенному наркосиндикату", - сообщили пограничники.

По данному факту открыто дело по ст.305 Уголовного кодекса Украины "контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств".

Напомним, в конце февраля в порту "Южный" правоохранители разоблачили ввоз в Украину 30 кг кокаина из Чили на сумму в 90 млн гривен.

Также РБК-Украина писало, что в мае через порт "Южный" пытались ввезти в Украину 53,4 кг кокаина из Южной Америки на 200 млн гривен.