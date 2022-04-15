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В Одесской области ВСУ уничтожили вражеский беспилотник, - Братчук

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Одесса, Пятница 15 апреля 2022 07:42
В Одесской области ВСУ уничтожили вражеский беспилотник, - Братчук Фото: Одесса (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук рассказал о ситуации в Одессе и области. По его словам, эта ночь обошлась без обстрелов, но под звуки воздушной тревоги. Кроме того, ВСУ уничтожили российский беспилотник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Братчука.

"Ночь в городе и области прошла под звуки воздушной тревоги, но без обстрелов. 28-я омбр им. Рыцарей Зимнего Похода уничтожила очередной вражеский беспилотник", - заявил Братчук.

При этом он призвал местных жителей не игнорировать воздушную тревогу, и в случае ее включения следовать в укрытия.

Братчук также сообщил, что в регионе могут действовать диверсионные группы, поэтому нужно быть осторожным и при их выявлении сообщать в специальные службы или в чат-бот в Telegtram-канале Братчука.

Напомним, Братчук говорил о том, то российские военные пытаются активизировать воздушную разведку в Одесской области.

Мы также писали о том, что в центре Одессы демонтировали таблички с названиями российских городов.

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