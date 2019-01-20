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В Одеській області через спалах кору в декількох освітніх закладах ввели карантин

Новини » Суспільство    20.01.2019 - 18:18
В Одеській області через спалах кору в декількох освітніх закладах ввели карантин
Ілюстративне фото (УНІАН)

Станом на суботу на кір захворіли 14 дітей

У селі Шевченкове Одеської області через спалах кору ввели карантин у двох закладах освіти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Кілійської ОТГ Павла Бойченка в Facebook.

Як повідомляється, станом на 19 січня на кір в населеному пункті захворіли 14 дітей. Місцева влада ввела карантин в школах та дитячому садку з понеділка, 21 січня.

"З понеділка в навчальних закладах с. Шевченкове та дитячому садку карантин! Що стосується інших шкіл громади о 09.00 в понеділок буде прийнято рішення виконкомом", - написав Бойченко.

В Одеській області через спалах кору в декількох освітніх закладах ввели карантин

Нагадаємо, у Чернігівській області з понеділка, 21 січня, у зв'язку з великою кількістю хворих дітей карантин продовжиться щонайменше у 75 школах.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Чернігівській області з понеділка 14 січня 98 шкіл закривають на карантин.

Крім того, на карантин також закриті школи у Луцьку та Одесі. Так, школи Луцька попередньо закриті до 20 січня, школи Одеси - до 18 січня.

Додамо, в Україні  з початку 2019 року п'ять осіб померли від ускладнень, викликаних вірусом грипу типу "А". Крім того, всього в Україні з початку цього епідеміологічного сезону (з жовтня 2018 року) від грипу померли 13 осіб.

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