В Одесской области временно закрывают движение по трассе до Черноморска

Обнародована схема объезда перекрытых участков

В Одесской области временно закрывают движение автотранспортных средств на автомобильной дороге общего пользования государственного значения М-27 Одесса - Черноморск, км 17+437. Об этом сообщает служба автомобильных дорог области в Facebook.

"4 июля 2018 года с 5:00 до 21:00 ч и 7 июля 2018 года с 5:00 по 8 июля 2018 года до 21:00 ч. в связи с проведением строительства мостового перехода через Сухой Лиман, на автомобильной дороге государственного значения М-27 Одесса - Черноморск, км 17+437, состоится закрытие движения автотранспорта и разведение понтонного моста", - говорится в сообщении.

Отмечается, что движение транспорта будет осуществляться по автомобильным дорогам Р-33 Одесса-Белгород-Днестровский-Монаши-/М-15/ и Т-16-09 /Н-33/- Сухой Лиман - /М-27/. Также обнародована схема объезда.

Напомним, в Киеве в ночь на 4 и 9 июля будет продолжена работа общественного транспорта.