На годину довше працюватиме метро, автобуси та маршрутки

У Києві в ніч на 4 та 9 липня буде продовжено роботу громадського транспорту. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації.

"У ніч із 3 на 4 липня та у ніч із 8 на 9 липня столичний метрополітен продовжить роботу на 1 годину", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, зміни у роботі громадського транспорту вводяться через проведення музичного фестивалю Atlas Weekend у Києві, який розпочинається сьогодні, 3 липня.

Окрім метро на одну годину продовжать рух автобуси та маршрутні таксі на маршрутах, які проходять біля станцій метро, після проходження останніх пар поїздів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що київське метро працюватиме на годину довше через фестиваль Atlas Weekend, який стартує 3 липня на ВДНГ.