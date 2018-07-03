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В Одеській області тимчасово закриють руху трасою до Чорноморська

НовиниСуспільство    03.07.2018 - 15:52
Фото: ремонт на трасі Одеса-Чорноморськ (facebook.com/odessavtodor)
Фото: ремонт на трасі Одеса-Чорноморськ (facebook.com/odessavtodor)

Обнародована схема объезда перекрытых участков

В Одеській області тимчасово закривають руху автотранспортних засобів на автомобільній дорозі загального користування державного значення М-27 Одеса - Чорноморськ, км 17+437. Про це повідомляє служба автомобільних доріг області у Facebook.

"4 липня 2018 року з 5:00 год до 21:00 год та 7 липня 2018 року з 5:00 год по 8 липня 2018 року до 21:00 год. у зв'язку із проведенням будівництва мостового переходу через Сухий лиман, на автомобільній дорозі державного значення М-27 Одеса - Чорноморськ, км 17+437, відбудеться закриття руху автотранспорту та розведення понтонного мосту", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рух транспорту буде здійснюватися по автомобільним дорогам Н-33 Одеса-Білгород-Дністровський-Монаші-/М-15/ та Т-16-09 /Н-33/- Сухий Лиман – /М-27/. Також оприлюднено схему об'їзду.

 

Увага! Тимчасове закриття руху автотранспортних засобів на автомобільній дорозі загального користування державного...

Опубліковано Служба автомобільних доріг в Одеській області Вівторок, 3 липня 2018 р.

Нагадаємо, у Києві в ніч на 4 та 9 липня буде продовжено роботу громадського транспорту.

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Теги публікації: Одеса, дороги  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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