В Одеській області тимчасово закриють руху трасою до Чорноморська

Обнародована схема объезда перекрытых участков

В Одеській області тимчасово закривають руху автотранспортних засобів на автомобільній дорозі загального користування державного значення М-27 Одеса - Чорноморськ, км 17+437. Про це повідомляє служба автомобільних доріг області у Facebook.

"4 липня 2018 року з 5:00 год до 21:00 год та 7 липня 2018 року з 5:00 год по 8 липня 2018 року до 21:00 год. у зв'язку із проведенням будівництва мостового переходу через Сухий лиман, на автомобільній дорозі державного значення М-27 Одеса - Чорноморськ, км 17+437, відбудеться закриття руху автотранспорту та розведення понтонного мосту", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рух транспорту буде здійснюватися по автомобільним дорогам Н-33 Одеса-Білгород-Дністровський-Монаші-/М-15/ та Т-16-09 /Н-33/- Сухий Лиман – /М-27/. Також оприлюднено схему об'їзду.

Нагадаємо, у Києві в ніч на 4 та 9 липня буде продовжено роботу громадського транспорту.