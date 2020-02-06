В Одеській області тимчасово перекрили автошляхи через негоду

Ілюстративне фото (facebook.com/DSNSODE)

На даний момент невідомо, коли відновиться рух

В Одеській у зв'язку з погіршенням погодних умов тимчасово закрили рух автотранспортних засобів на деяких дорогах державного значення. Про це йдеться в повідомленні "Укравтодору" в Facebook.

зокрема, 6 лютого з 10 ранку тимчасово закрито рух на автошляхах:

М-15 Одеса-Рені (на пл. Бухарест), км 117 + 000 - км 306 + 149;

Т-16-06 КПП "Виноградівка" - Болград- / М-15 / км 0 + 000 - км 48 + 831;

Т-16-08 Болград-Кубей-Арциз, км 0 + 000 - км 80 + 140;

Т-16-10 / Н-33 / -Приморське-Жовтий Яр-Татарбунари, під'їзд до смт. Сергіївка, км 0 +000 - км 82 + 582;

Т-16-32 КПП "Нові Трояни" - Кубей, км 0 +000 - км 23 +000.

"Рух закрито у зв'язку з погіршенням погодних умов: сильний сніг, який супроводжується поривчастим вітром 15-20 м / с, хуртовинами, відсутності видимості і температурою повітря до -3 ° С", - повідомили в "Укравтодорі".

Інформацію про зняття заборони та відновлення руху автотранспорту буде надано додатково.

Нагадаємо, 6 лютого в Україні оголошено штормове попередження. Синоптики попереджають про сніг до 50 см, ожеледі, а також завірюхах.

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