В Одесской области возросло количество детей, больных корью

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По состоянию на 22 января подтверждены 58 случаев заболевания корью

В Одесской области по состоянию на утро 22 января подтверждены 58 случаев заболевания корью. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение председателя Килийской объединенной территориальной общины Павла Бойченко в Facebook.

Бойченко отметил, что на данный момент на всей территории Килийской ОТО (в с. Шевченково, г. Килия и с. Лески) введен карантин.

"Ситуация по кори: по состоянию на 10 часов подтверждены 58 случаев заболевания корью. Госпитализированы в инфекционное отделение Килийской ЦРБ двое маленьких детей. Решается вопрос их транспортировки в областную больницу. Также выявлен один случай заболевания корью в г. Килия", - написал он.

Напомним, ранее сообщалось, что вспышка кори в Одесской области была зафиксирована в с. Шевченково 19 января. По состоянию на 13:00 понедельника, 21 января, медики диагностировали корь у 48 детей.

Бойченко также заявлял, что вспышка кори стала следствием безответственности родителей, которые злостно игнорировали многочисленные предупреждения и призывы медработников к вакцинации.