ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

В Одесской области возросло количество детей, больных корью

Новости » Происшествия    22.01.2019 - 15:18
В Одесской области возросло количество детей, больных корью
Иллюстративное фото (из открытых источников)

По состоянию на 22 января подтверждены 58 случаев заболевания корью

В Одесской области по состоянию на утро 22 января подтверждены 58 случаев заболевания корью. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение председателя Килийской объединенной территориальной общины Павла Бойченко в Facebook.

Бойченко отметил, что на данный момент на всей территории Килийской ОТО (в с. Шевченково, г. Килия и с. Лески) введен карантин.

"Ситуация по кори: по состоянию на 10 часов подтверждены 58 случаев заболевания корью. Госпитализированы в инфекционное отделение Килийской ЦРБ двое маленьких детей. Решается вопрос их транспортировки в областную больницу. Также выявлен один случай заболевания корью в г. Килия", - написал он.

В Одесской области возросло количество детей, больных корью

Напомним, ранее сообщалось, что вспышка кори в Одесской области была зафиксирована в с. Шевченково 19 января. По состоянию на 13:00 понедельника, 21 января, медики диагностировали корь у 48 детей.

Бойченко также заявлял, что вспышка кори стала следствием безответственности родителей, которые злостно игнорировали многочисленные предупреждения и призывы медработников к вакцинации.

ВОЗ внесла в список глобальных проблем отказ от вакцинации Правоохранители отрыли дело по факту взрыва в одесском ресторане
Новости Украины ОдессаКорь
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь