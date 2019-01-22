В Одеській області зросла кількість дітей, хворих на кір

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Станом на 22 січня підтверджено 58 випадків захворювання на кір

В Одеській області станом на ранок 22 січня підтверджено 58 випадків захворювання на кір. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Кілійської об'єднаної територіальної громади Павла Бойченка у Facebook.

Бойченко зазначив, що наразі на всій території Кілійської ОТГ (у с. Шевченково, м. Кілія та с. Ліски) введено карантин.

"Ситуація по корі: станом на 10 годину підтверджено 58 випадків захворювання на кір. Госпіталізовано в інфекційне відділення Кілійської ЦРЛ двое маленьких дітей. Вирішується питання їх транспортування до областної лікарні. Також виявлено один випадок захворювання на кір в м. Кілія", - написав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що спалах кору в Одеській області було зафіксовано в с. Шевченково 19 січня. Станом на 13:00 понеділка, 21 січня, медики діагностували кір у 48 дітей.

Бойченко також заявляв, що спалах кору став наслідком безвідповідальності батьків, які злісно ігнорували численні попередження і заклики медпрацівників до вакцинації.