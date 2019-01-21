В Одесской области количество больных корью детей возросло почти до 50 человек

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По словам главы Килийской ОТО, все больные дети из числа отказников от вакцинации

В селе Шевченково, которое входит в состав Килийской объединенной общины Одесской области, медики по состоянию на 13:00 понедельника диагностировали корь уже у 48 детей. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook главы Килийской ОТО Павла Бойченко.

Бойченко подчеркнул, что все больные дети из числа отказников от вакцинации.

"13.00 - подтвержден диагноз уже по 48 больным. Все больные дети из числа отказников от вакцинации. В учебных заведениях с. Шевченково и в детском саду "Тополек" с сегодняшнего дня введен карантин", - написал он.

Глава Килийской ОТО подчеркнул, что вспышка кори - следствие безответственности родителей, которые злостно игнорировали многочисленные предупреждения и призывы медработников к вакцинации.

Добавим, двое из 48 молодых пациентов, которых ранее госпитализировали и у которых диагностировано состояние средней тяжести заболевания корью, доставлены на лечение в Одесскую областную больницу.

Как писало РБК-Украина ранее, в селе Шевченково Одесской области число детей, больных корью, возросло до 40.

Напомним, по состоянию на 19 января количество больных детей составляло 14 человек.

Добавим также, Министерство здравоохранения Украины опровергло заявления парламентского комитета по вопросам здравоохранения об опасности вакцинации от кори во время эпидемии гриппа.