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В Одесской области возросло число заболевших корью детей

Новости » Происшествия    21.01.2019 - 11:15
В Одесской области возросло число заболевших корью детей
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Из-за вспышки кори в учебных заведениях с. Шевченково и в детском саду "Тополек" введен карантин

В с. Шевченково Одесской области число детей, заболевших корью, возросло до 40. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение председателя Килийского объединенной территориальной общины Павла Бойченко в Facebook.

Как сообщается, из-за вспышки кори в учебных заведениях с. Шевченково и в детском саду "Тополек" с сегодняшнего дня введен карантин.

"Количество детей заболевших корью в с. Шевченково достигла 40, еще по 10 ждем подтверждения, но нет сомнений что в том, что диагноз будет подтвержден", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи со сложившейся ситуацией принимаются все необходимые меры.

В Одесской области возросло число заболевших корью детей

Напомним, ранее сообщалось, что по состоянию на 19 января число заболевших детей составляло 14 человек. 

Как писало РБК-Украина, в Ровенской области 15 января от кори умер 27-летний житель Дубровицкого района. Мужчина был инвалидом II группы, имел тяжелую форму сахарного диабета, что в свою очередь осложнило протекание кори.

Кроме того, сообщалось, что 6 января текущего года в Ровенской области от осложнений кори умер 49-летний мужчина.

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