В Одесской области возросло число заболевших корью детей

Из-за вспышки кори в учебных заведениях с. Шевченково и в детском саду "Тополек" введен карантин
В с. Шевченково Одесской области число детей, заболевших корью, возросло до 40. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение председателя Килийского объединенной территориальной общины Павла Бойченко в Facebook.
Как сообщается, из-за вспышки кори в учебных заведениях с. Шевченково и в детском саду "Тополек" с сегодняшнего дня введен карантин.
"Количество детей заболевших корью в с. Шевченково достигла 40, еще по 10 ждем подтверждения, но нет сомнений что в том, что диагноз будет подтвержден", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в связи со сложившейся ситуацией принимаются все необходимые меры.
Напомним, ранее сообщалось, что по состоянию на 19 января число заболевших детей составляло 14 человек.
Как писало РБК-Украина, в Ровенской области 15 января от кори умер 27-летний житель Дубровицкого района. Мужчина был инвалидом II группы, имел тяжелую форму сахарного диабета, что в свою очередь осложнило протекание кори.
Кроме того, сообщалось, что 6 января текущего года в Ровенской области от осложнений кори умер 49-летний мужчина.