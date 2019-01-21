В Одеській області зросла кількість хворих на кір дітей

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Через спалах кору в навчальних закладах с. Шевченкове і в дитячому садку "Топольок" введено карантин

В с. Шевченкове Одеської області кількість дітей, хворих на кір, зросла до 40. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Кілійського об'єднаної територіальної громади Павла Бойченко у Facebook.

Як повідомляється, через спалах кору в навчальних закладах с. Шевченкове та в дитячому садку "Топольок" з сьогоднішнього дня введено карантин.

"Кількість дітей хворих на кір в с. Шевченкове досягла 40, ще по 10 чекаємо підтвердження, але немає сумнівів у тому, що діагноз буде підтверджено", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що у зв'язку зі сформованою ситуацією приймаються всі необхідні заходи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що станом на 19 січня кількість хворих дітей становила 14 осіб.

Як повідомляло РБК-Україна, у Рівненській області 15 січня від кору помер 27-річний житель Дубровицького району. Чоловік був інвалідом II групи, мав важку форму цукрового діабету, що у свою чергу ускладнило перебіг кору.

Крім того, повідомлялося, що 6 січня поточного року в Рівненській області від ускладнень кору помер 49-річний чоловік.